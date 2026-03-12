Los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana visibilizan la endometriosis y alertan del retraso en su diagnóstico

Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, que se conmemora el 14 de marzo, los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana se han unido para dar visibilidad a esta enfermedad crónica que, según la literatura científica, afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Pese a su elevada prevalencia, los especialistas advierten de que su diagnóstico puede demorarse entre seis y diez años desde la aparición de los primeros síntomas.

La endometriosis se produce cuando un tejido similar al endometrio —que recubre el interior del útero— crece fuera de él, habitualmente en ovarios, trompas, peritoneo o incluso en órganos como el intestino o la vejiga. Este tejido responde a las hormonas del ciclo menstrual, lo que puede provocar inflamación, dolor intenso, adherencias y, en muchos casos, problemas de fertilidad. La ginecóloga del Hospital Vithas Medimar, Lorena Palacios, subraya que el principal problema sigue siendo el retraso en el diagnóstico, en parte por la normalización social del dolor menstrual intenso, lo que durante años ha contribuido a minimizar los síntomas y retrasar la derivación médica.

Los especialistas señalan como señales de alerta el dolor menstrual incapacitante que no mejora con analgésicos habituales, el dolor pélvico crónico, molestias durante las relaciones sexuales o dolor al defecar u orinar durante la menstruación, además de dificultades para lograr un embarazo. Actualmente, el diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica, la exploración y pruebas de imagen como la ecografía transvaginal o la resonancia magnética en casos más complejos. Los expertos destacan también los avances en tratamientos farmacológicos y cirugía laparoscópica, así como nuevas líneas de investigación que buscan mejorar el diagnóstico precoz y la calidad de vida de las pacientes. Además, recuerdan que el dolor menstrual incapacitante no debe normalizarse y recomiendan acudir a un especialista cuando interfiera en la vida diaria.