El Hospital Vithas Castellón refuerza la atención en fisioterapia con un nuevo servicio de suelo pélvico

El Hospital Vithas Castellón amplía su cartera asistencial con la puesta en marcha de un nuevo servicio de fisioterapia de suelo pélvico dentro de su Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia. Esta ampliación responde a la creciente demanda de tratamientos especializados en este ámbito en la provincia y permitirá ofrecer una atención integral, multidisciplinar y personalizada a los pacientes.

La fisioterapia del suelo pélvico, también conocida como fisioterapia uroginecológica, está orientada a la valoración, tratamiento y prevención de alteraciones en la musculatura pélvica tanto en hombres como en mujeres. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes que presentan disfunciones en esta zona corporal, muchas veces infradiagnosticadas o normalizadas.

El abordaje terapéutico comienza con una anamnesis detallada para conocer el estado y las necesidades del paciente. Posteriormente, se realiza una exploración física completa que permite valorar la funcionalidad del suelo pélvico y su relación con estructuras clave como la pelvis, el abdomen y el diafragma. A partir de este análisis, se diseña un plan de tratamiento individualizado que combina sesiones presenciales con programas de ejercicios domiciliarios adaptados, con el fin de potenciar y mantener los resultados obtenidos en consulta.

El nuevo servicio incorpora tecnología de hipertermia, una herramienta avanzada que contribuye a mejorar el abordaje de diversas patologías y supone un valor añadido dentro del tratamiento rehabilitador. Entre las principales indicaciones se encuentran la incontinencia urinaria, la urgencia miccional, la incontinencia fecal o de gases, los prolapsos, el dolor pélvico, el estreñimiento, la diástasis abdominal y distintas disfunciones sexuales, como dispareunia, vaginismo o disfunción eréctil. También está especialmente indicado en etapas pre y posembarazo.

El área estará coordinada por Lis Vicioso Courbet, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico con amplia experiencia profesional. Las agendas para este nuevo servicio están disponibles desde el 2 de marzo de 2026.

Con esta iniciativa, el hospital recupera esta prestación sanitaria y consolida su apuesta por el trabajo multidisciplinar y la excelencia asistencial, poniendo a disposición de sus pacientes profesionales altamente cualificados y soluciones terapéuticas avanzadas.