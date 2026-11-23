Un hombre ha fallecido este lunes tras quedar atrapado bajo el remolque volcado de un tractor en el término municipal de La Serratella, en la provincia de Castellón.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 11:20 horas. Hasta el lugar se han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), un equipo de Atención Primaria y un helicóptero medicalizado.

A su llegada, el equipo médico de Atención Primaria ha confirmado el fallecimiento del hombre. Por el momento, no se ha facilitado su edad.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que ha movilizado efectivos de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat para rescatar al hombre, que había quedado atrapado tras el vuelco del remolque del tractor.