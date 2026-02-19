La Guardia Civil registra la casa en València del detenido por el doble crimen de Xilxes

La Guardia Civil ha iniciado un registro en el domicilio del hombre detenido como presunto autor del doble asesinato de su exmujer de 48 años y su hija de 12 en Xilxes (Castellón) y se está llevando a cabo con presencia del sospechoso, han confirmado fuentes del cuerpo.

El hombre pasará este viernes a disposición judicial, han indicado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que las diligencias se han declarado secretas.

Inicialmente, el arrestado fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento sobre su exmujer. Posteriormente, se le imputaron los dos presuntos asesinatos, que serán investigados por un juzgado de violencia machista, según fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Xilxes, un municipio de unos 3.200 habitantes en la costa sur de Castellón, las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan la vivienda donde se encontraron los cuerpos, para esclarecer si hubo entradas o salidas en el inmueble en las horas previas al crimen.

Los cadáveres de la mujer y su hija fueron hallados con signos de violencia el pasado martes en la vivienda. La mujer estaba registrada en el sistema VioGén y recientemente se había valorado su situación, apreciándose un "riesgo medio". La orden de alejamiento sobre el marido estaba vigente hasta 2027, con una distancia mínima de 300 metros.