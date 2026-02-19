El detenido por asesinar a su exmujer e hija en Xilxes pasa mañana a disposición judicial

El hombre detenido por supuestamente asesinar a su exmujer de 48 años y a su hija de 12 en Xilxes (Castellón) pasará este viernes a disposición judicial, según han indicado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que las diligencias se han declarado secretas.

El hombre fue detenido inicialmente por quebrantar una orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su exmujer, si bien posteriormente se le imputaron los dos presuntos asesinatos en un caso que será llevado por un juzgado de violencia machista, según fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de este municipio de 3.200 habitantes de la costa sur de Castellón las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos de la mujer y su hija, por si pueden aportar indicios sobre la entrada o salida de alguna persona del inmueble las horas previas al crimen.