VIOLENCIA MACHISTA

El detenido por asesinar a su exmujer e hija en Xilxes pasa mañana a disposición judicial

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento las imágenes grabadas por las cámaras municipales

Detenido el exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes como presunto autor del doble crimen

Educación activa el acompañamiento emocional en el centro de la menor asesinada en Xilxes

EFE

Castellón |

cuartel de la Guardia Civil de La Vall d'Uixó (Castellón)
cuartel de la Guardia Civil de La Vall d'Uixó (Castellón) | EFE/Andreu Esteban

El hombre detenido por supuestamente asesinar a su exmujer de 48 años y a su hija de 12 en Xilxes (Castellón) pasará este viernes a disposición judicial, según han indicado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que las diligencias se han declarado secretas.

El hombre fue detenido inicialmente por quebrantar una orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su exmujer, si bien posteriormente se le imputaron los dos presuntos asesinatos en un caso que será llevado por un juzgado de violencia machista, según fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de este municipio de 3.200 habitantes de la costa sur de Castellón las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos de la mujer y su hija, por si pueden aportar indicios sobre la entrada o salida de alguna persona del inmueble las horas previas al crimen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer