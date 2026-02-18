Detenido el exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes como presunto autor del doble crimen

El hombre, que tenía una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027, había sido detenido inicialmente por la Guardia Civil a causa del quebrantamiento de dicha orden, y podría pasar entre este miércoles y el jueves a disposición judicial, ha indicado Bernabé.

"Han sido unas horas de una investigación por parte de la Guardia Civil muy exhaustiva y profesional", ha indicado la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, que ha trasladado su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas y con el pueblo de Xilxes.

Los cadáveres se hallaron con signos de violencia este martes en una vivienda de este municipio castellonense. La mujer estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El padre habría declarado a las autoridades que había recibido un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido, según las fuentes municipales, que han confirmado a Onda Cero que los padres estaban separados y que sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer, nacida en 1977, y su hija en 2013, eran españolas y el exmarido y padre de la menor, argelino.

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Xilxes las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos de la madre e hija asesinadas, para intentar corroborar la versión ofrecida por el detenido.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha explicado este miércoles que los agentes han solicitado las imágenes de las cámaras instaladas tanto en el interior como en el exterior del edificio consistorial porque se da la circunstancia de que una de ellas enfoca directamente la calle donde se encuentra la vivienda de las víctimas.

“Anoche estuvieron revisando las imágenes y ahora estamos haciendo copias de seguridad para que se las lleven y las incorporen a la investigación”, ha detallado el alcalde, quien ha subrayado la “total colaboración” del consistorio con la Guardia Civil.

El objetivo es ver si las grabaciones pueden aportar algún indicio sobre movimientos en la zona o sobre la posible entrada o salida de alguna persona de la casa en las horas previas al suceso.

El domicilio permanece acordonado y la investigación continúa abierta bajo la dirección de la Guardia Civil, que no descarta nuevas actuaciones en la vivienda.

El alcalde ha indicado que, según le trasladó el propio padre, este habría recibido unas imágenes por WhatsApp en su teléfono móvil, lo que le llevó a acudir a la vivienda. “Yo solo hablo por lo que él me transmitió a mí, lo que me explicó y ya está”, ha afirmado, y ha añadido que toda esa información ya obra en poder de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de la localidad decretará tres días de luto oficial, según ha avanzado a los periodistas el alcalde de Xilxes, quien se ha mostrado «afligido» y «emocionado» por el crimen ocurrido