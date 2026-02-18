Educación activa el acompañamiento emocional en el centro de la menor asesinada en Xilxes

LEER MÁS Detenido el exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes como presunto autor del doble crimen

La Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis tras el asesinato de una menor de 12 años de edad en Xilxes (Castellón) con el objetivo de acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios.

Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Conselleria ha puesto en marcha, de manera urgente, la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia, a través de la Dirección Territorial de Castellón y el Servicio de Inspección, según un comunicado de Educación.

Este miércoles dos orientadores de la UEO se tan trasladado al centro desde primera hora de la mañana para asesorar sobre las acciones a llevar para acompañar de la mejor forma posible a la comunidad educativa de la menor.

En este primer día los trabajos se centrarán especialmente en generar espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado.

Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro a disposición del alumnado y el resto de la comunidad educativa y se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de ventilación emocional conducidos por personal del propio centro. Finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.