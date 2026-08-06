La Guardia Civil interviene cerca de 700 productos falsificados en Oropesa del Mar y Peñíscola

Los operativos se desarrollaron durante varias jornadas en los principales puntos turísticos de Oropesa del Mar, donde los agentes reforzaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos y proteger tanto a los consumidores como al comercio legal. Como resultado de las actuaciones, se intervinieron más de 600 artículos, entre ellos camisetas deportivas, perfumes, joyas, gafas de sol y otros productos de diferentes marcas comerciales.

De forma paralela, la Guardia Civil actuó también en Peñíscola, donde incautó cerca de 70 artículos presuntamente falsificados. En conjunto, las intervenciones permitieron retirar del mercado ilegal cerca de 700 productos con un valor estimado superior a los 10.700 euros, evitando que su venta pudiera inducir a error a los consumidores y ocasionar perjuicios económicos a los titulares de las marcas.

La operación concluyó con cuatro personas denunciadas por infracciones relacionadas con la venta ambulante ilegal. La Guardia Civil mantiene este tipo de dispositivos especialmente durante la temporada estival, cuando el aumento de visitantes incrementa la actividad de la venta ambulante en los principales destinos turísticos de la provincia.