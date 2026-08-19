La Guardia Civil incauta más de 1.700 artículos del top manta en Castellón

La Guardia Civil ha intervenido más de 1.700 productos presuntamente falsificados destinados a la venta ambulante en Oropesa del Mar, Benicàssim y Peñíscola. El dispositivo, desarrollado junto a las policías locales de estos tres municipios desde el pasado 12 de agosto, se ha saldado además con diez denuncias administrativas.

En Oropesa del Mar, los agentes actuaron los días 12 y 14 de agosto en las zonas de mayor afluencia turística y se incautaron de 1.200 camisetas deportivas y 200 bolsos de reconocidas marcas. En Benicàssim se retiraron otros 200 camisetas, 80 pulseras, 35 bolsos, además de juguetes y productos para la decoración del cabello.

La última actuación tuvo lugar en Peñíscola el 13 de agosto, donde fueron intervenidas 50 camisetas deportivas de equipos de fútbol. De acuerdo, con los agentes, estas actuaciones pretenden evitar la comercialización de productos cuya venta podría perjudicar a los titulares de las marcas y al comercio legal, además de inducir a error a los consumidores.

El operativo ha sido desarrollado conjuntamente por la Guardia Civil y las policías locales de Oropesa del Mar, Benicàssim y Peñíscola, con especial vigilancia de las zonas turísticas durante el periodo estival.