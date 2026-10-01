La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de agredir y robar a un vecino de Segorbe

La Guardia Civil ha detenido en Segorbe a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en la localidad. La actuación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Local.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 18 de septiembre, cuando un hombre de 34 años fue abordado y, según la investigación, agredido físicamente con golpes y patadas. El presunto autor le habría sustraído dinero en efectivo, un teléfono móvil de alta gama y la medicación que necesitaba para su tratamiento habitual.

Las investigaciones permitieron a los agentes identificar al presunto autor y establecer un dispositivo para localizarlo.

Finalmente, la noche del 27 de septiembre, los agentes localizaron al sospechoso. Según la Guardia Civil, al percatarse de la presencia policial trató de abandonar el lugar corriendo, aunque fue interceptado y detenido.

Al arrestado le constaban antecedentes por hechos de naturaleza similar, según ha informado la Guardia Civil.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.