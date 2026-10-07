GOLPE AL NARCOTRÁFICO

La Guardia Civil desmantela un "supermercado" de droga en Burriana

Los tres detenidos tenían en un piso útiles para el pesaje y preparación de la droga, así como anotaciones con operaciones de venta y listados de precios.

Onda Cero Castellón

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La Guardia Civil desmantela un "supermercado" de droga en Burriana
La Guardia Civil desmantela un "supermercado" de droga en Burriana | ondacero.es

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Burriana como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar un punto de almacenamiento y distribución de estupefacientes en una vivienda de la localidad.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre una posible actividad de venta de drogas en el inmueble. Durante el registro, localizaron cocaína, marihuana, hachís y MDMA, además de dinero en efectivo y diverso material relacionado presuntamente con la preparación y distribución de las sustancias.

Entre los efectos intervenidos había básculas, útiles para el pesaje y preparación de la droga, así como anotaciones con operaciones de venta y listados de precios. En el dispositivo participaron agentes de Seguridad Ciudadana, USECIC, Policía Judicial y el Servicio Cinológico. Los tres detenidos han quedado a disposición judicial.

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