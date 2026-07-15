Grupo Comauto Automoción acerca la movilidad eléctrica a Castellón con una venta privada de Leapmotor

Grupo Comauto Automoción impulsa la movilidad eléctrica en Castellón con una venta privada exclusiva de Leapmotor, una campaña que permitirá a los clientes descubrir de primera mano la gama de vehículos de la marca y acceder a ofertas especiales durante un periodo limitado.

La iniciativa estará activa del 16 al 31 de julio y requerirá reserva de cita previa para poder beneficiarse de las condiciones exclusivas preparadas para esta acción. El objetivo es ofrecer una atención personalizada y acercar al público las nuevas alternativas de conducción eléctrica y electrificada.

Durante la campaña, los clientes podrán conocer modelos como el Leapmotor T03, un vehículo urbano 100% eléctrico pensado para la conducción en ciudad; el Leapmotor B10, que combina diseño, espacio y versatilidad; y el Leapmotor B05, una opción enfocada en la conectividad y el confort.

La gama también incluye el Leapmotor C10, uno de los SUV más representativos de la marca, que apuesta por la amplitud, la tecnología y un diseño robusto. Además, la oferta contempla versiones electrificadas como el B10 REEV Hybrid y el C10 REEV Hybrid, con sistemas de autonomía extendida, así como el C10 BEV, una versión SUV totalmente eléctrica.

La marca continúa ampliando su catálogo con nuevos modelos, entre ellos el Leapmotor B03X, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre y que reforzará la apuesta de la compañía por la electrificación, el diseño y la tecnología accesible.

Modelos Leapmotor disponibles en Comauto Sport

Los interesados podrán acercarse al concesionario oficial Comauto Sport, perteneciente a Grupo Comauto Automoción, para conocer las características de los vehículos y recibir asesoramiento personalizado.

Las instalaciones principales se encuentran en la Ciudad del Transporte de Castellón, en el Camino San Jaime, parcelas 4-6, mientras que el grupo también dispone de un punto de venta en Vila-real, en la Avenida França 62.

El horario comercial es de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Para concertar cita previa o solicitar información, los clientes pueden contactar con el concesionario a través del teléfono 964 34 24 70 y de la web.

Con esta iniciativa, Grupo Comauto Automoción refuerza su apuesta por acercar soluciones de movilidad eléctrica y tecnologías adaptadas a las nuevas necesidades de conducción, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de conocer la gama Leapmotor durante una campaña limitada.