Granel (Compromís) advierte del riesgo de cierre de fábricas cerámicas por los recortes energéticos

El diputado autonómico y delegado de Industria de Compromís, Vicent Granel, ha mostrado su preocupación por los efectos que los recortes anunciados por el Ministerio de Transición Ecológica podrían tener sobre la industria cerámica de Castellón, clave para la economía provincial.

Granel ha explicado que “sin cogeneración eficiente, muchas fábricas podrían cerrar y miles de puestos de trabajo estarían en riesgo”. La cogeneración permite producir electricidad y calor al mismo tiempo, algo fundamental para los hornos cerámicos, que requieren gran cantidad de energía. Este sistema puede superar un 80 % de eficiencia, y la energía representa hasta el 25 % de los costes de producción.

El sector cerámico genera casi la mitad del empleo industrial en Castellón (46 %) y supone más del 30 % del PIB provincial. Los recortes del 25 % en el régimen regulado de la cogeneración podrían afectar seriamente a la competitividad de las plantas y frenar la producción local.

Por ello, Compromís reclama al Ministerio que rectifique de manera progresiva los recortes y que se activen ayudas para modernizar las plantas, adaptándolas a gas renovable o hidrógeno. Además, pide que la Generalitat incluya la cogeneración en sus planes industriales y energéticos y que ofrezca apoyos urgentes dentro del Plan de Reindustrialización.

“La cogeneración no es solo tecnología: es industria, empleo y futuro para Castellón. Defender la cogeneración es defender nuestra industria, la competitividad y los puestos de trabajo”, ha concluido Granel, asegurando que Compromís seguirá exigiendo soluciones para mantener este sector.