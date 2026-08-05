TURISMO

La Generalitat pide usar 1,64 millones de euros de fondos europeos para recuperar las zonas turísticas afectadas por el incendio de la Vall d’Uixó

Turisme CV plantea destinar estos remanentes a proyectos de prevención de incendios, restauración paisajística, mejora de senderos y digitalización de espacios turísticos en Castellón.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Generalitat pide usar 1,64 millones de euros de fondos europeos para recuperar las zonas turísticas afectadas por el incendio de la Vall d’Uixó
La Generalitat pide usar 1,64 millones de euros de fondos europeos para recuperar las zonas turísticas afectadas por el incendio de la Vall d’Uixó | Onda Cero

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha solicitado al Gobierno central que autorice el uso de 1,64 millones de euros de fondos europeos disponibles en planes turísticos de la provincia de Castellón para actuaciones de recuperación y prevención tras el incendio de la Vall d’Uixó.

Los fondos corresponden a remanentes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Vall d’Uixó, el de la Mancomunidad Espadán-Mijares y la Actuación de Cohesión entre Destinos del Patronato Provincial de Turismo de Castellón. En total, la cantidad disponible asciende a 1.644.814 euros.

Turisme CV propone que estos recursos se destinen a medidas para hacer los destinos turísticos más resistentes frente a futuros episodios climáticos, como planes de adaptación al riesgo de incendios, sistemas de alerta y monitorización ambiental, creación de cortafuegos verdes, gestión de biomasa y puntos de agua en zonas de riesgo. Además, se plantean actuaciones de recuperación del entorno afectado, como la restauración paisajística, la mejora de senderos, miradores y señalética, la recuperación de hábitats y cauces, así como herramientas digitales que permitan informar sobre el estado de las rutas y posibles restricciones de acceso.

Marián Cano ha defendido que estos fondos europeos deben servir también para dar respuesta a situaciones de emergencia que afectan al territorio y ha reclamado al Gobierno central conocer cuanto antes si estas actuaciones podrán ejecutarse y bajo qué fórmula administrativa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid