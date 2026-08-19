La Generalitat ofrece 108.000 metros cuadrados de suelo industrial para atraer empresas

El parque empresarial El Campaner de Alcalà de Xivert mantiene abierta la comercialización de 108.000 metros cuadrados de suelo industrial para facilitar la llegada de nuevas empresas y favorecer la creación de empleo en la provincia de Castellón. Las parcelas podrán adquirirse mediante compraventa o derecho de superficie y el plazo para presentar proyectos permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2027.

La oferta está dirigida a empresas, pymes y autónomos interesados en poner en marcha nuevos proyectos o ampliar los ya existentes. Las solicitudes se valorarán en régimen de concurrencia competitiva y se tendrán en cuenta criterios como la inversión prevista, la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo o la aportación de servicios que beneficien al conjunto del parque empresarial.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que Alcalà de Xivert representa una oportunidad para las empresas que buscan crecer en un entorno con capacidad para generar actividad económica. Cano ha animado al tejido empresarial a aprovechar este suelo para reforzar la actividad industrial de la provincia de Castellón.

La comercialización corre a cargo de Ivace+i, que ofrece las dos modalidades de acceso al suelo para adaptar la inversión a las necesidades de cada proyecto. Las empresas interesadas podrán consultar las condiciones y presentar sus solicitudes hasta el 31 de marzo de 2027.