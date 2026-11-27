La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la dirección de las obras del nuevo centro de salud de Almassora, que se ubicará en la calle Vila-Roya, junto a las actuales instalaciones de Sant Pere.

El contrato cuenta con un presupuesto de 700.422 euros, mientras que la construcción del edificio supondrá una inversión de más de 8,5 millones. El futuro centro tendrá una superficie de 3.428 metros cuadrados y estará preparado para atender a una población de más de 13.800 tarjetas sanitarias.

El equipamiento dispondrá de 36 consultas de Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría, además de un área de atención a la mujer, una zona de extracciones y salas de tratamientos y pruebas diagnósticas.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un Punto de Atención Continuada (PAC), con acceso independiente, y una base para ambulancias de Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, con capacidad para tres vehículos.

El plazo para redactar los proyectos será de seis meses y la ejecución de las obras se estima en 24 meses.