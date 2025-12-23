La Generalitat impulsa la modernización del regadío en Onda con una inversión de 1,3 millones de euros

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado este martes el refuerzo de la política hidráulica del Consell y la apuesta por el regadío como infraestructura estratégica. Según ha explicado, la Generalitat ha incrementado un 60% el presupuesto de la Dirección General del Agua, alcanzando los 97 millones de euros, de los que 40,8 millones se destinan a la modernización de regadíos para mejorar la eficiencia, reducir costes y reforzar la competitividad del sector.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante su visita, junto a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, a la Comunidad de Regantes Cota 220 del río Mijares, donde se han completado trabajos orientados a la eficiencia energética y modernización del sistema de riego. La actuación, con una inversión de 1,3 millones de euros, beneficiará a 2.847 hectáreas y 1.650 regantes.

“Esta intervención, que ya está operativa, ejemplifica el modelo de modernización que impulsa la Generalitat para abaratar el riego, ganar autonomía energética y garantizar la continuidad del suministro”, ha afirmado Barrachina.

El conseller ha subrayado que la Comunitat Valenciana necesita un regadío moderno, eficiente y seguro, “porque es la base de la rentabilidad de muchas explotaciones y la condición para que el campo tenga futuro. Cada inversión que reduce costes y mejora la eficiencia es una inversión en competitividad, en empleo y en estabilidad para el mundo rural”.

Modernización y ahorro energético en Onda

Entre las actuaciones finalizadas destacan:

Instalación de plantas fotovoltaicas de autoconsumo en los cabezales de Baronía y Corral Blanc, con potencias de 369,6 kWp y 123,2 kWp respectivamente.

Mejora del cabezal de Bobalar con dos bombas de 11 kW y variadores electrónicos de frecuencia.

Ejecución de un by-pass en la balsa del Carmen con conducción de 400 mm, que garantiza el suministro a parcelas situadas aguas abajo.

Barrachina ha concluido que “este compromiso se traduce en hechos concretos, como la inversión en Cota 220, donde la tecnología ya está permitiendo un ahorro real”. La iniciativa forma parte de la hoja de ruta de la Conselleria para dotar al sector de infraestructuras que combatan el aumento de los costes de producción y consoliden un regadío más eficiente.