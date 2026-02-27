La Generalitat finaliza la primera fase de las obras del TRAM de Castellón y restablece el servicio habitual

La Generalitat Valenciana ha finalizado la primera fase de las obras de reparación del carril del TRAM de Castellón en el denominado bucle central del trazado urbano, lo que permite recuperar su funcionamiento habitual. Los trabajos se han desarrollado en la avenida Rey Don Jaime y en varias calles céntricas como Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano, incluyendo el tramo entre la plaza Juez Borrull y la calle Campoamor, afectando únicamente al sentido Grao–UJI.

La actuación, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, se ha planificado en dos fases para minimizar las afecciones al tráfico y evitar interferencias con la celebración de las fiestas de la Magdalena. La segunda fase comenzará tras la Pascua, a partir del 13 de abril, y se prolongará hasta finales de mayo. En esta etapa se intervendrá en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, con afecciones en ambos sentidos y desvíos alternativos por la Ronda Magdalena y otras vías del centro.

El proyecto permitirá renovar íntegramente el carril y la plataforma del TRAM en el centro de la ciudad, sustituyendo el pavimento actual de adoquín por un firme flexible con acabado texturizado similar al existente. Además, se mejorará la red de drenaje, el sistema de detección y guiado, y se prevé la incorporación de nuevas unidades eléctricas más modernas y silenciosas. Las obras, ejecutadas por la empresa BECSA, forman parte del contrato de conservación de infraestructuras autonómicas y están financiadas al cien por cien por la Generalitat, sin coste para el Ayuntamiento.