La Generalitat amplía a 17,9 millones las ayudas para los municipios afectados por los incendios de Tírig y Segorbe

El Ple del Consell ha aprobado un decreto para ampliar las ayudas urgentes destinadas a paliar los daños provocados por los incendios forestales declarados durante el mes de agosto en Tírig y Segorbe. Con esta modificación, la dotación máxima de las ayudas asciende a 17,94 millones de euros, 1,17 millones más que la cantidad inicialmente prevista.

Las ayudas podrán beneficiar a los municipios de Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, la Salzadella, Segorbe y Gátova, afectados por los incendios registrados los días 7 y 20 de agosto. Los fuegos provocaron daños en viviendas, vehículos, enseres y actividades económicas, además de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales e infraestructuras y servicios municipales.

El Consell ha adaptado los periodos subvencionables y los plazos para presentar las solicitudes, además de modificar las cuantías máximas y su distribución presupuestaria para atender las necesidades de las localidades afectadas.

12,9 millones para personas y sectores afectados

El paquete de medidas extraordinarias contempla 12,94 millones de euros en ayudas directas a las personas y sectores afectados, frente a los 11,76 millones previstos inicialmente.

A esta cantidad se suma una línea de apoyo extraordinario a los municipios, dotada con cinco millones de euros. El plan se completa con medidas de refuerzo de la prevención y vigilancia forestal y con un programa de recuperación y reforestación de las zonas afectadas.

El objetivo es facilitar la recuperación de las personas, actividades económicas y bienes dañados por los incendios y apoyar a los municipios durante el proceso de reconstrucción.