GASMA, el campus gastronómico de Castellón adscrito a CEU-UCH Cardenal Herrera, ha puesto en marcha GASMA Open Sessions, un nuevo ciclo de encuentros abiertos que busca estrechar la conexión entre la formación y el mundo profesional y empresarial de la gastronomía.

La iniciativa nace como un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos en el que profesionales, emprendedores y representantes de empresas vinculadas a la gastronomía, la restauración y la hostelería compartirán sus perspectivas sobre los principales desafíos y oportunidades de un sector en constante evolución.

A través de estas sesiones, GASMA pretende acercar a los asistentes la realidad del negocio gastronómico, desde la creación y gestión de restaurantes hasta la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Un espacio para conectar formación y empresa

Cada encuentro contará con la participación de profesionales invitados, que abordarán una temática específica a partir de su trayectoria y experiencia. Además, las sesiones incluirán un turno de preguntas para que los asistentes puedan interactuar directamente con los ponentes y conocer de primera mano las claves del sector.

Las GASMA Open Sessions están dirigidas tanto a los estudiantes del campus como a profesionales, futuros alumnos y cualquier persona interesada en conocer mejor el funcionamiento y las oportunidades laborales y empresariales de la industria gastronómica.

Los encuentros se celebrarán de forma presencial en las instalaciones de GASMA, en Castellón, y también podrán seguirse en directo mediante retransmisión online. Para participar será necesario realizar una inscripción previa.