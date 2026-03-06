García Valls defiende mantener y reforzar las políticas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres

La Subdelegación del Gobierno en Castellón ha celebrado este viernes el acto institucional con motivo del 8-M, Día Internacional de las Mujeres, en el que la subdelegada Antonia García Valls ha defendido la necesidad de mantener y reforzar el compromiso institucional para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Durante el acto, García Valls ha leído la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros, en la que el Gobierno reafirma su compromiso con la igualdad efectiva, la erradicación de la violencia contra las mujeres y la garantía de su autonomía.

La conmemoración se enmarca en la campaña institucional de este año bajo el lema “Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance”, que pone el foco en fenómenos como el de las denominadas tradwives para advertir de los riesgos de retroceder en derechos.

Al acto han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades institucionales y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. Entre ellos, el comisario provincial de la Policía Nacional, Emilio Romero, el coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia, Alfonso Martín, o la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Durante su intervención, la subdelegada también ha destacado medidas impulsadas por el Ejecutivo para reducir desigualdades, como la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o la ampliación de los permisos por nacimiento. Asimismo, ha hecho un llamamiento a actuar frente a nuevas formas de violencia machista, como el acoso digital o la difusión no consentida de imágenes íntimas.