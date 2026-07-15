La Fundación Azul Marino lleva al FIB una instalación que muestra cómo las especies del Mediterráneo pueden desaparecer bajo los pies del público

La Fundación Azul Marino y el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) han renovado por quinto año consecutivo su acuerdo de colaboración para acercar los mensajes de conservación y protección del patrimonio natural marino a los asistentes del festival.

Como parte de esta colaboración, la Fundación Azul Marino ha diseñado una instalación efímera formada por ilustraciones de más de un centenar de especies presentes en el Mediterráneo. Las imágenes se colocarán en el suelo del recinto y se irán desgastando con el paso del público durante los días del festival, en una representación simbólica del impacto humano sobre los ecosistemas marinos.

La iniciativa pretende convertir a los asistentes en participantes activos de la acción mediante su propia interacción con la instalación. La propuesta busca transmitir un mensaje de concienciación ambiental sin culpabilizar al público, siguiendo la línea de las acciones desarrolladas por ambas entidades en años anteriores.

La instalación se completará con proyecciones en las pantallas de los escenarios del festival bajo el lema “Un mar lleno de vida” y con mensajes de conservación ambiental ubicados en los baños del recinto mediante elementos visuales integrados en el entorno.

“Cada año buscamos una forma distinta de contar lo mismo, que el mar nos necesita”, explica Pablo García, director de la Fundación Azul Marino. Según señala, la acción pretende que los asistentes formen parte del mensaje de conservación de una manera directa y participativa.

El proceso de desaparición de las ilustraciones podrá seguirse a través de las redes sociales de la Fundación Azul Marino durante los días del festival. Tras la celebración del evento, la entidad realizará un balance del estado final de la instalación después del paso del público.

Una colaboración que cumple cinco años

La colaboración entre la Fundación Azul Marino y el FIB ha impulsado en ediciones anteriores diferentes iniciativas de sensibilización ambiental dentro del recinto, como la entrega de ceniceros fabricados con material reciclado, mensajes impresos en vasos reutilizables o acciones realizadas sobre el suelo del festival.

La Fundación Azul Marino y el FIB hacen ‘desaparecer’ a las especies del Mediterráneo bajo los pies del público | Fundación Azul Marino

La Fundación Azul Marino es una entidad dedicada a la conservación de especies marinas y a la educación ambiental en la provincia de Castellón. Junto con la Fundación Oceanogràfic, gestiona el Centro de Conservación de Especies Marinas en Bellver Blue Tech Zone, donde atiende y monitoriza ejemplares de fauna marina amenazada antes de su devolución al mar.