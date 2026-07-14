El Foro Social del Rototom Sunsplash regresa con debates sobre cultura, vivienda, cambio climático y conflictos internacionales

El Foro Social del Rototom Sunsplash volverá a convertir el Teatre Municipal de Benicàssim en un espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes retos de la sociedad actual. Del 17 al 20 de agosto, esta programación abierta al público abordará cuestiones como la cultura, la crisis de vivienda, la emergencia climática y la situación geopolítica internacional.

Organizado por la Fundación Exodus CV, en colaboración con la Asociación Cultural Exodus, el festival Rototom Sunsplash y el Ayuntamiento de Benicàssim, el Foro Social reunirá a destacadas voces del ámbito científico, social y periodístico, entre ellas el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone, la activista ecofeminista Vandana Shiva y la periodista y defensora de los derechos humanos Rokhaya Diallo.

La primera jornada, el lunes 17 de agosto, estará dedicada al papel de la cultura como herramienta para generar bienestar y cohesión social. El encuentro contará con la participación de Pascual-Leone y la psicóloga comunitaria Betty Roca Hubbauer, con la moderación del periodista Sergi Pitarch.

El martes 18 de agosto, el debate se centrará en la vivienda como derecho fundamental, con especialistas vinculados a organizaciones como Greenpeace y Oxfam Intermón, además de representantes de la gestión pública.

La crisis climática y el ecofeminismo protagonizarán la sesión del miércoles 19, con la participación de Vandana Shiva y el activista colombiano Francisco Vera. El programa concluirá el jueves 20 con un análisis sobre las guerras, los conflictos internacionales y el papel de la sociedad civil, con Rokhaya Diallo y Juan Bordera.

Como novedad, esta edición recupera la Librería del Foro Social, un espacio de encuentro en colaboración con la Librería Noviembre de Benicàssim. Además, se mantendrá un servicio gratuito de autobuses entre el recinto del festival y el centro de la localidad para facilitar la asistencia.

Las sesiones serán de acceso libre hasta completar aforo y las entradas gratuitas podrán reservarse próximamente. El Foro Social del Rototom mantiene así su apuesta por llevar el debate social y el pensamiento crítico más allá de los escenarios musicales del festival.