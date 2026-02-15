TEMPORAL

Finaliza la alerta roja por viento en Castellón y pasa a nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana

Se decreta la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón

Europa Press

Madrid |

Una palmera movida por el viento.
Una palmera movida por el viento. | EFE/Andreu Esteban/Archivo

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se decreta la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

De este modo, el 112 actualiza las alertas meteorológicas e informa de la finalización de la alerta nivel rojo por vientos en la provincia de Castellón; de la alerta por vientos nivel naranja en las provincias de Valencia y Alicante y de la alerta nivel naranja por fenómenos costeros en el litoral de Castellón.

Del mismo modo, se decreta el fin de la alerta nivel amarillo por fenómenos costeros en los litorales de Valencia y Alicante.

Posteriormente, a las 14.00 horas el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido el fin de la alerta por vientos nivel amarillo en el litoral e interior sur de Castellón, mientras la mantiene en el interior norte de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante

