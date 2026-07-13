Europa vuelve a respaldar a la UJI con fondos para impulsar la movilidad, la innovación y la investigación universitaria

La Comisión Europea ha renovado por tercera vez la financiación de la alianza European Digital UniverCity (EDUC), de la que forma parte la Universitat Jaume I de Castellón. El proyecto, seleccionado dentro de la iniciativa Universidades Europeas, contará con una financiación de 4,27 millones de euros para los próximos dos años, que se repartirán entre las ocho universidades que integran la alianza.

Esta es la tercera ocasión en la que EDUC obtiene el respaldo de la Comisión Europea, tras las convocatorias de 2019 y 2023, lo que permitirá consolidar un proyecto que persigue crear un espacio universitario europeo en el que estudiantes, profesorado, personal investigador y de administración puedan estudiar, investigar y colaborar sin las barreras tradicionales entre países.

En esta nueva fase, la alianza centrará sus esfuerzos en reforzar la cooperación entre las universidades participantes mediante el desarrollo de nuevas metodologías docentes, el impulso de la educación digital, la movilidad virtual y presencial, la creación de titulaciones conjuntas de grado, máster y doctorado y el fortalecimiento de la investigación colaborativa. Además, se potenciarán programas de corta duración, escuelas de verano y proyectos que acerquen la universidad a las necesidades de las regiones y de la sociedad.

El rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha señalado que esta financiación supone "una oportunidad para reforzar la dimensión europea de la universidad y ampliar el impacto de la cooperación internacional en toda la comunidad universitaria". En este sentido, ha asegurado que permitirá avanzar "en innovación docente, transformación digital, movilidad y colaboración con el entorno social y regional", al tiempo que consolidará el papel de la UJI en la construcción de una universidad europea "más conectada, inclusiva y responsable".

Por su parte, la vicerrectora de Educación y Asuntos Europeos de la Universidad de Potsdam, Britta van Kempen, institución coordinadora de EDUC, ha destacado que la renovación de la financiación supone "un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por la alianza y a su contribución al futuro de la educación superior europea".

La nueva etapa incorpora también cambios en la organización interna de EDUC. Aunque la Universidad de Potsdam seguirá ejerciendo la coordinación general, la presidencia pasará a ser rotatoria entre las universidades integrantes mediante un sistema inspirado en el funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de reforzar la corresponsabilidad y la toma de decisiones compartida.

La alianza EDUC reúne a universidades de Alemania, Francia, Italia, España, República Checa, Hungría y Noruega, además de contar con dos universidades asociadas del Reino Unido y Ucrania. A través de esta red, la Universitat Jaume I continúa fortaleciendo su estrategia de internacionalización y ofreciendo nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación a toda la comunidad universitaria.