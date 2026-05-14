Eurocaja Rural refuerza su banca privada con un acuerdo estratégico junto a Abante.

Eurocaja Rural y Abante han firmado un acuerdo de colaboración para ampliar los servicios de banca privada de la entidad financiera y ofrecer a sus clientes nuevas soluciones de asesoramiento especializado. Gracias a esta alianza, los clientes de Eurocaja Rural podrán acceder a servicios personalizados de planificación financiera y gestión patrimonial, así como asesoramiento inmobiliario y corporativo dirigido tanto a particulares y familias empresarias como a compañías.

El acuerdo incluye servicios de planificación patrimonial a medida, acompañamiento financiero y asesoramiento a empresas en procesos de expansión, financiación, búsqueda de socios o compraventa de negocios. Además, en el ámbito inmobiliario, se ofrecerán soluciones para la creación y optimización de patrimonio.

Esta colaboración refuerza la relación que ambas entidades mantienen desde hace ocho años en el ámbito de la gestión de fondos y supone un nuevo paso en la estrategia conjunta de asesoramiento especializado y atención personalizada.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha destacado que esta alianza “ratifica el compromiso de la entidad con la excelencia y la calidad de los servicios ofrecidos a sus clientes”.

Por su parte, el presidente de Abante, Santiago Satrústegui, ha subrayado que el acuerdo permitirá acercar su modelo de asesoramiento a más clientes de la mano de una entidad “con gran ambición y vocación de servicio”.

Eurocaja Rural cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 122 millones de euros y actualmente cuenta con 514 oficinas distribuidas en 27 provincias. Abante, especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos, administra más de 18.000 millones de euros y cuenta con más de 17.000 clientes en toda España.