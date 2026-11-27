La Guardia Civil ha esclarecido una estafa por la falsa venta de un vehículo anunciado en Internet que ha afectado a un vecino de Castellón. La víctima pagó 4.800 euros por un coche que supuestamente se encontraba en Canarias y que iba a ser trasladado en barco hasta Huelva para su entrega. Los vendedores simulaban trabajar para una empresa de compraventa de vehículos y llegaron a facilitar un contrato y documentación mercantil para dar apariencia de legalidad a la operación.

Días después de recibir el dinero, los estafadores solicitaron otros 1.500 euros por unas supuestas tasas de transporte y un certificado necesario para entregar el vehículo. Ante la imposibilidad de realizar este segundo pago, aseguraron que devolverían los 4.800 euros iniciales, pero dejaron de responder a las comunicaciones. El perjudicado denunció los hechos ante la Guardia Civil.

La investigación de la CiberComandancia ha permitido identificar al presunto responsable, con domicilio en Salt (Girona), al que se ha tomado declaración con la colaboración del Equipo @ de Girona. Además, los agentes han localizado otras tres víctimas relacionadas con el mismo procedimiento. Las diligencias se han remitido a la autoridad judicial por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.