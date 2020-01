Els Lluïssos repartirà 4.500 rotllos en la tradicional Matxà de Sant Antoni

Aquest dijous, vespra de la festivitat de Sant Antoni, tindrà lloc la tradicional Matxà, organitzada per la Congregació de Lluïsos des de l'any 1973. La benedicció i cercavila d'animals, coneguda com Matxà, tindrà lloc aquest dijous 16 de gener a les 19.30 hores, des de la plaça Mossén Ballester amb un recorregut que discorrerà per l'avinguda la Murà, Pius XII, Cardenal Tarancón, Raval del Carme, Major Sant Domènech, plaça Major, plaça de la Vila, Major Sant Jaume i Pere III, per a tornar de nou a la seu dels Lluïsos en la plaça Mossén Ballester.

Allí es realitzarà la benedicció i repartiment dels 4.500 rotllos entre els participants. A la Matxà s'unirà l'encesa de la foguera, recuperant un costum molt estés en els municipis valencians, en la vespra de la festivitat de Sant Antoni.

L'endemà, 17 de gener, la celebració es trasllada a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia on, les 13.00 hores tindrà lloc la missa i repartiment de panets en l'ermita. En total es repartiran uns 1.300 panets, dels quals 50 són sense glútens, tant entre els assistents a la festa de l'ermita com entre els usuaris de les residències d'ancians de Vila-real.