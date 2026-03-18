Compromís pide paralizar los proyectos energéticos vinculados a Forestalia mientras dure la investigación judicial

Compromís ha registrado en Les Corts Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Consell la paralización cautelar de los proyectos de energías renovables vinculados a Forestalia mientras continúe abierta la investigación judicial sobre una presunta trama relacionada con la tramitación de macroproyectos.

La iniciativa, presentada por el diputado Vicent Granel, plantea además que la Generalitat Valenciana se persone en la causa con el objetivo de defender el interés general y revisar los expedientes afectados.

Según ha señalado Granel, la investigación apunta a posibles irregularidades en las declaraciones de impacto ambiental que habrían facilitado la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos. En este contexto, ha defendido que el Consell actúe con prudencia y paralice cualquier tramitación en marcha hasta que se esclarezcan los hechos.

Desde Compromís insisten en que estas actuaciones podrían tener un impacto relevante en el interior de la provincia de Castellón, donde, según recuerdan, administraciones locales y colectivos sociales llevan tiempo alertando sobre la presión de los macroproyectos energéticos.

En paralelo, el grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha registrado una moción en la misma línea. Su portavoz, David Guardiola, propone que la institución inste a las administraciones competentes a paralizar estos proyectos de forma cautelar mientras dure la investigación y estudie una posible personación judicial.

La propuesta deberá ser debatida tanto en Les Corts como en la institución provincial en próximas sesiones.