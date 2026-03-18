Movimientos sociales de Castelló y València se suman al mensaje de “No a la Guerra” con concentraciones este fin de semana

Diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos de la Comunitat Valenciana han convocado a la ciudadanía a participar en una concentración el viernes 20 de marzo a las 19:00 h en la Plaça de les Aules de Castelló de la Plana. La iniciativa busca expresar un "rechazo frontal a la guerra" y mostrar solidaridad con las víctimas, promoviendo la diplomacia y la paz como únicas vías posibles.

En paralelo, en València, se ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra” que tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 19:00 h en la Plaça de l’Ajuntament, según detalla la web oficial de la campaña No a la guerra. La movilización busca "sumar adhesiones de entidades y personas para reforzar la respuesta ciudadana unitaria ante la amenaza de conflictos armados".

Ambas convocatorias forman parte de un esfuerzo coordinado para visibilizar el "compromiso social con la paz" en la Comunitat Valenciana y se anima a la ciudadanía a participar activamente.