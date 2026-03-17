Castellón acogerá concentraciones y manifestación el 31 de marzo por la huelga educativa

Castellón será uno de los principales escenarios de las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga educativa del próximo 31 de marzo. Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han programado concentraciones y una manifestación en la capital, además de protestas en distintos municipios de la provincia.

En la ciudad de Castellón, la jornada arrancará con una concentración a las 10:00 horas frente a la Dirección Territorial de Educación, en la avenida del Mar. Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrá lugar una manifestación que partirá desde la plaza de las Aulas.

Además, también se han convocado concentraciones a las 9:30 horas en diferentes localidades de la provincia, como Vinaròs, Benicarló, la Vall d’Uixó, Segorbe y Vila-real, dentro de un calendario de movilizaciones que se extenderá a otras comarcas de la Comunitat Valenciana.

La jornada de protesta comenzará a primera hora con piquetes informativos en los centros educativos. Estos están previstos a las 8:45 horas en infantil, primaria y educación especial, y a las 8:00 horas en el resto de enseñanzas, como institutos, escuelas oficiales de idiomas o formación de personas adultas.

Los sindicatos convocantes han explicado que la huelga tiene como objetivo reclamar a la Conselleria de Educación mejoras salariales, una reducción de las ratios de alumnado, la eliminación de la burocracia y la sobrecarga de trabajo, así como el refuerzo de las plantillas docentes y la mejora de las infraestructuras educativas y de la enseñanza en valenciano.