El eclipse total de Sol reunirá en Castellón a la mayor constelación de divulgadores científicos

Castellón se prepara para vivir una jornada histórica con motivo del eclipse total de Sol, un acontecimiento astronómico excepcional que reunirá en la ciudad a algunos de los divulgadores científicos más influyentes del panorama nacional e internacional. La concejala de Cultura, María España, ha destacado que la capital de la Plana será "el mejor lugar para vivir este eclipse" gracias a una programación que combinará ciencia, divulgación y participación ciudadana desde las playas del Pinar y El Gurugú, así como en el entorno del Planetari de Castelló.

La actividad se concentrará en dos grandes espacios. El Escenario Sol, situado en la playa del Pinar y junto al Planetario, estará liderado por el físico e investigador Javier Santaolalla, reconocido por su trabajo en el CERN y por su labor divulgativa en redes sociales. Junto a él participarán destacados especialistas como Alfredo García, Aythami Soto, José Luis Oltra, Paula García y la investigadora Katherine Cerón, quienes acercarán la ciencia al gran público mediante charlas, demostraciones y actividades durante toda la jornada.

Por su parte, el Escenario Luna, ubicado en la playa de El Gurugú, estará conducido por el biólogo y divulgador Josep Calatayud, responsable del canal Control de Misión, y contará con la participación de referentes como la periodista castellonense Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger), el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo y Doctor Fisión, entre otros. María España ha subrayado que la presencia de este amplio elenco de expertos convertirá el eclipse en un acontecimiento cultural, educativo, científico y turístico de primer nivel, reforzando la proyección internacional de Castellón y consolidando a la ciudad como uno de los grandes escenarios mundiales para contemplar este fenómeno astronómico.