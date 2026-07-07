Dos personas ingresan en prisión tras desmantelar la Guardia Civil una plantación de marihuana “indoor” en Oropesa del Mar

La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado una importante plantación clandestina de marihuana tipo “indoor” en Oropesa del Mar, una actuación que se ha saldado con la detención de cinco hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La operación, denominada ‘Carxofa’, se inició tras detectar varios indicios que apuntaban a la existencia de una plantación ilegal de cannabis oculta en una granja porcina situada en La Salzadella. Las investigaciones permitieron confirmar la actividad ilícita y llevaron a la realización de tres registros domiciliarios en Oropesa del Mar, La Salzadella y Godall, en la provincia de Tarragona.

Durante los registros, los agentes localizaron una plantación “indoor” perfectamente acondicionada para la producción intensiva de marihuana, con 300 plantas en avanzado estado de floración. Además, se intervino un almacén utilizado para el cultivo y una compleja infraestructura ilegal de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental diseñada para aumentar la producción de la droga.

Tras las detenciones, los implicados fueron puestos a disposición judicial. La autoridad competente decretó el ingreso en prisión de dos de las personas detenidas.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, junto a agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y patrullas de seguridad ciudadana de Oropesa del Mar.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de Castellón de la Plana y las diligencias, junto con los detenidos, fueron entregadas ante la autoridad judicial de Castellón.