SUCESOS ROBO

Dos detenidos por el hurto de una excavadora valorada en 36.000 euros en Alcalá de Xivert

El vehículo fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.

EFE

CASTELLÓN |

Dos detenidos por el hurto de una excavadora valorada en 36.000 euros en Alcalá de Xivert
Dos detenidos por el hurto de una excavadora valorada en 36.000 euros en Alcalá de Xivert | GC

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 45 y 49 años como presuntos autores del hurto de una máquina excavadora, junto con su martillo y dos cazos, valorado en 36.000 euros, en la localidad de Alcalá de Xivert (Castellón).

Según ha informado este martes el Instituto Armado, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa arrendataria, que comunicó la sustracción del vehículo mientras se encontraba estacionado en el lugar donde se realizaban trabajos ferroviarios.

Los agentes localizaron la excavadora en un taller de la localidad de Alcalá de Xivert. El vehículo fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos, tras lo que se procedió a su detención como supuestos responsables de un delito de hurto.

Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Alcalá de Xivert y los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado competente.

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