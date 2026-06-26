Doce organizaciones sociales de Castellón se coordinan para mejorar la atención a personas con discapacidad

Doce entidades sociales de la provincia de Castellón han firmado un convenio de colaboración para trabajar de forma coordinada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en la mejora de la atención que reciben, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Bajo el lema implícito de que “la unión hace la fuerza”, organizaciones como AEMC, AFANIAD, AFANIAS Castellón, AFDEM, ALCER Castalia, ASPAS Castellón, Ateneu Castelló, COCEMFE Castelló, Cruz Roja Castellón, COCEMFE Maestrat, FRATER, la Asociación Síndrome de Down Castellón y la Fundación Síndrome de Down Castellón han sellado este acuerdo para reforzar su trabajo conjunto en toda la provincia.

El convenio permitirá intensificar la colaboración entre entidades que, aunque trabajan en distintos ámbitos de la discapacidad, comparten un objetivo común: garantizar que ninguna persona se quede atrás y que todas puedan participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

Entre las principales líneas de actuación se incluyen la puesta en marcha de actividades conjuntas, el intercambio de experiencias y recursos, la coordinación de campañas de sensibilización y la mejora de los canales de comunicación entre organizaciones, con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a las necesidades de las personas usuarias y sus familias.

Una de las primeras iniciativas que se desarrollará bajo este marco común será la organización del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada destinada a visibilizar la realidad del colectivo y a reivindicar una sociedad más accesible, inclusiva y comprometida con los derechos fundamentales.

Las entidades firmantes han subrayado que los retos actuales requieren respuestas compartidas y una mayor coordinación entre organizaciones. En este sentido, consideran clave sumar conocimientos y aprovechar la experiencia acumulada para generar un mayor impacto social en la provincia.

“Las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a retos que ninguna entidad puede abordar sola. Este acuerdo nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y trabajar unidos para defender mejor sus derechos y mejorar su calidad de vida”, han destacado.

Con esta firma, se consolida una red de colaboración que busca fortalecer el tejido asociativo en Castellón y ofrecer una atención cada vez más cercana y coordinada, reforzando el compromiso de las entidades con la inclusión social.

La iniciativa, impulsada por la Plataforma de Entidades Sociales de la provincia de Castellón, agrupa a estas doce organizaciones que trabajan en el acompañamiento, la atención y la defensa de derechos de las personas con discapacidad, con la voluntad de construir una provincia más accesible, equitativa y participativa.