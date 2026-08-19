La Diputación destina casi 300.000 euros a mejorar los senderos de Castellón

El gobierno provincial ha aprobado casi 300.000 euros en ayudas para mejorar y conservar los senderos y espacios naturales de la provincia. Las subvenciones beneficiarán a 75 ayuntamientos y tres mancomunidades y permitirán financiar actuaciones de mantenimiento, señalización, seguridad y homologación de rutas.

Las ayudas incluyen trabajos de limpieza y desbroce, drenaje, instalación de elementos de seguridad y colocación de señales y paneles informativos sobre el valor cultural, ambiental o paisajístico de las zonas. También se financiarán los trámites necesarios para preparar y homologar nuevos senderos, así como acciones para su difusión y promoción.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha destacado que Castellón cuenta con “un entorno privilegiado” y ha defendido la necesidad de conservarlo. La Diputación ha incrementado esta línea de ayudas un 30 % respecto a la convocatoria anterior, con el objetivo de ampliar las actuaciones de protección del medio natural.

Las subvenciones se repartirán entre municipios de toda la provincia y tres mancomunidades: Els Ports, Alto Palancia y Río Mijares. Según la institución provincial, el objetivo es facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de espacios naturales más seguros y mejor acondicionados.