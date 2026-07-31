La Diputación dedica 1,7 millones a los municipios dañados por el incendio de Vall d'Uixó

La Diputación de Castellón ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y urgente, una modificación presupuestaria para destinar 1,7 millones de euros a la recuperación de los municipios afectados por el incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la comarca de la Sierra de Espadán.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha explicado que los fondos permitirán financiar actuaciones dirigidas a la recuperación de los municipios y a atender las consecuencias del incendio.

"No cerramos una emergencia, pero sí abrimos camino para recuperar este corazón verde que es Sierra Espadán", ha afirmado Barrachina, quien ha agradecido el trabajo realizado por los efectivos de extinción, los servicios de emergencia, las administraciones, los voluntarios y los vecinos implicados en el operativo.

La modificación presupuestaria contempla dos líneas extraordinarias de ayudas dentro del Plan Diputació Respon, dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes. La primera permitirá conceder subvenciones de hasta 100.000 euros a los ayuntamientos con superficie afectada por el incendio, mientras que la segunda prevé ayudas de hasta 5.000 euros para sufragar gastos extraordinarios derivados de las evacuaciones.

Además, los ayuntamientos de la Vall d'Uixó y Onda, que superan ese umbral de población, recibirán sendos convenios singulares dotados con 100.000 euros cada uno para atender las actuaciones derivadas del incendio.

La Diputación también ha iniciado trabajos extraordinarios de limpieza de cenizas en municipios de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de facilitar el regreso de las personas evacuadas y la recuperación de los espacios públicos.

Barrachina ha señalado que la rapidez en la tramitación de estas medidas responde a la necesidad de atender con urgencia las consecuencias del incendio. "Mañana ya es tarde", ha afirmado.

Entre las actuaciones adoptadas por la institución provincial figura también la habilitación de 75 camas climatizadas en el centro de alto rendimiento de Penyeta Roja para alojar temporalmente a personas afectadas por las evacuaciones.

La presidenta de la Diputación ha destacado, asimismo, la coordinación entre las administraciones y el comportamiento de la ciudadanía durante la emergencia, al tiempo que ha señalado que la recuperación de la zona requerirá actuaciones prolongadas para restaurar el entorno natural y apoyar a los municipios afectados.