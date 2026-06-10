La Diputación de Castellón refuerza los tratamientos contra los mosquitos en las marjales del litoral tras las últimas lluvias

La Diputación de Castellón ha reforzado los tratamientos de control de mosquitos en las marjales litorales de la provincia después de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana, que dejaron acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha explicado que estas precipitaciones han motivado la intensificación de los tratamientos larvicidas que la institución provincial desarrolla en las áreas inundables del litoral. Según ha señalado, la vigilancia semanal que realiza el servicio provincial de control de mosquitos desde principios de año permite detectar de forma precoz los primeros estadios larvarios del mosquito de marjal.

Esta detección temprana facilita la aplicación de tratamientos selectivos y altamente eficaces sobre las poblaciones de mosquitos, reduciendo al mismo tiempo el impacto sobre la fauna y flora presentes en estos espacios naturales.

Como consecuencia de las lluvias y del incremento de la actividad biológica propio de estas fechas, durante esta semana se ha aumentado la frecuencia de las inspecciones en los municipios costeros para supervisar la totalidad de las zonas gestionadas por la Diputación.

Las mayores acumulaciones de agua y la actividad larvaria más destacada se han localizado en Castellón de la Plana, Cabanes, Torreblanca y Alcalà de Xivert. En el resto de áreas controladas, las acumulaciones de agua han sido puntuales y las inspecciones no han detectado presencia de larvas.

Además, las primeras evaluaciones realizadas tras la aplicación de los tratamientos han mostrado elevados índices de mortalidad larvaria, lo que confirma la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo.

Actuaciones también en el interior

De forma paralela, el servicio provincial continúa desarrollando trabajos de control en las zonas prelitorales y ya ha iniciado las actuaciones programadas en los municipios del interior de la provincia. Asimismo, prosiguen los tratamientos en las áreas urbanas de los municipios de menos de 1.000 habitantes incluidos en el servicio provincial.

Desde la Diputación recuerdan también la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la proliferación de mosquitos. En este sentido, recomiendan vaciar o eliminar cualquier recipiente u objeto que pueda acumular agua en propiedades privadas y convertirse en un posible foco de cría.

“La participación y colaboración ciudadana es un arma fundamental en la lucha contra la propagación de los mosquitos”, ha destacado el diputado José María Andrés.