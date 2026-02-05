Diputación de Castellón refuerza de forma anticipada la lucha contra los mosquitos tras las últimas lluvias

PREVENCIÓN TRAS LAS LLUVIAS

La Diputación ha iniciado tratamientos larvicidas pese a que las condiciones climáticas actuales no son las más favorables para el desarrollo de algunas especies por prevención.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Diputación Provincial de Castellón ha adelantado la campaña de control y prevención de mosquitos con el objetivo de evitar la proliferación de estos insectos en la provincia tras los últimos episodios de lluvias. Las precipitaciones han inundado parcialmente las zonas de marjal, consideradas áreas críticas, donde ya se han detectado niveles bajos de larvas en puntos muy localizados, especialmente en el sur de la provincia.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha subrayado la importancia de anticiparse y actuar sobre las primeras fases larvarias para frenar la proliferación y prevenir posibles riesgos para la salud pública. En este sentido, el servicio de control de mosquitos de la Diputación ha iniciado tratamientos larvicidas con Bacillus thuringiensis tras las revisiones técnicas realizadas, pese a que las condiciones climáticas actuales no son las más favorables para el desarrollo de algunas especies.

La campaña se completa con la coordinación con los ayuntamientos, a los que se ha instado a mantener limpias acequias y puntos sensibles, y con el inicio, durante el mes de febrero, de reuniones con municipios del litoral para coordinar actuaciones y promover acciones de concienciación ciudadana. Desde la Diputación destacan que la actuación temprana y el trabajo conjunto con las administraciones locales son claves para minimizar la presencia de mosquitos y garantizar el bienestar de la población.

