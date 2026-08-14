La Diputación de Castellón refuerza la flota de Bomberos con siete nuevos vehículos

La Diputación de Castellón ha incorporado siete nuevos vehículos al Consorcio Provincial de Bomberos con una inversión de más de 1,3 millones de euros. La renovación incluye dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP), una Bomba Urbana Ligera (BUL) y cuatro vehículos de Unidad de Personal de Carga (UPC), destinados a reforzar los medios de primera intervención.

Los dos BUP se incorporarán a los parques de la Plana Baixa y el Baix Maestrat para sustituir a los vehículos actuales, mientras que el nuevo BUL también cuenta con doble cabina y está preparado para intervenciones urbanas. Los cuatro vehículos UPC ya han sido entregados a los parques profesionales y sustituirán a los actuales. Los bomberos comenzarán el próximo lunes la formación específica para utilizar los nuevos vehículos.

Esta actuación forma parte del plan de renovación de la flota impulsado por la institución provincial. Además, la Diputación prevé una inversión superior a 4,1 millones de euros para adquirir otros doce vehículos: cuatro Bombas Rurales Pesadas, cuatro Bombas Urbanas Ligeras y cuatro Furgones de Salvamento Varios. Algunos de estos vehículos se encuentran ya en proceso de fabricación.