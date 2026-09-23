La Diputación de Castellón reclama al Gobierno medidas para proteger al sector cerámico

La Diputación de Castellón ha reivindicado el peso estratégico de la industria cerámica de la provincia durante la 43ª edición de Cersaie, la feria internacional de referencia del sector que se celebra en Bolonia del 21 al 25 de septiembre.

El diputado provincial de Promoción Cerámica y Económica, Vicente Pallarés, ha visitado este miércoles el certamen para trasladar el compromiso de la institución con las empresas castellonenses y reclamar al Gobierno de España medidas ante los retos que afronta la industria.

Pallarés ha defendido el papel de la Diputación como un "motor de apoyo activo" para las empresas del sector, tanto en materia de promoción como de innovación y sostenibilidad. "Desde la Diputación de Castellón no solo estamos presentes en Cersaie, sino que trabajamos cada día para garantizar que nuestras empresas tengan las herramientas necesarias para competir en los mercados más exigentes del mundo", ha señalado.

Castellón, referente internacional

Un total de 72 empresas españolas vinculadas a la patronal cerámica Ascer participan en Cersaie. Para Pallarés, la presencia castellonense en Bolonia refleja "la fortaleza de un clúster que representa el 32,2% del PIB provincial y genera más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos".

El diputado ha destacado además el carácter exportador de la industria. "Tres de cada cuatro baldosas fabricadas en España se venden en el extranjero, y la provincia de Castellón es el corazón de ese éxito exportador", ha afirmado.

Pallarés ha subrayado que la cerámica constituye también una parte de la identidad de la provincia. "No es solo un producto industrial; es la expresión de nuestra identidad, de nuestra tradición y, sobre todo, de nuestra capacidad de innovación", ha indicado.

Entre las iniciativas impulsadas por la Diputación figura el Plan Cerámico de Regeneración Urbana (PLAN CRU), cuyo presupuesto se ha incrementado y que, a través del concurso CRU, busca potenciar el uso de la cerámica como elemento principal en los espacios públicos de los municipios de la provincia, especialmente en las localidades de menos de 5.000 habitantes.

"Apostar por la cerámica es apostar por el desarrollo de todo nuestro territorio, incluyendo los pueblos más pequeños", ha señalado Pallarés.

La institución provincial mantiene además la colaboración con las principales organizaciones y entidades vinculadas al sector, entre ellas Ascer, ANFFECC, Asebec, la Universitat Jaume I, la Cámara Oficial de Comercio, la Asociación de Técnicos Cerámicos y la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.

También destaca la colaboración con la Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora (ESCAL), con el objetivo de contribuir a la formación y al relevo generacional en la industria.

Reclamación al Gobierno de España

Durante su visita a Cersaie, Pallarés ha reclamado también una mayor implicación del Ejecutivo central ante las dificultades que afronta el sector.

"Es urgente que las administraciones centrales entiendan que la cerámica no es solo una industria más, sino un sector estratégico para la economía española", ha afirmado.

El diputado provincial ha pedido un "trato justo frente a los fabricantes de terceros países" y medidas destinadas a preservar la competitividad de las fábricas españolas.

"Mientras desde la Diputación hacemos todo lo posible por impulsar la innovación, la formación y la internacionalización, necesitamos que el Gobierno de España ponga a disposición de este sector las herramientas normativas y económicas que necesita para sobrevivir y crecer", ha reclamado.

Del patrimonio cerámico a la industria del futuro

Pallarés ha defendido asimismo que la relación de Castellón con la cerámica trasciende la actividad económica y forma parte del patrimonio y la identidad de la provincia.

"La cerámica de Castellón es un referente mundial. Nuestra labor como institución es velar por que este legado siga siendo fuente de empleo digno, desarrollo sostenible y orgullo para todos los castellonenses", ha manifestado.

En este sentido, ha reivindicado también la importancia de preservar la cerámica artesanal y artística, considerada el origen de la actual industria cerámica y parte del patrimonio provincial.

La Diputación apoya iniciativas como CeramicRes, el Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora (CICA) y las Convivencias Cerámicas de Muralismo en Onda, proyectos que, según Pallarés, contribuyen a mantener viva la tradición y a impulsar la creación cerámica.

"Todo ello con el objetivo de consolidar un modelo industrial que mira al futuro sin olvidar sus raíces", ha concluido el diputado provincial.