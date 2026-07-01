La Diputación de Castellón reafirma su apoyo por la pesca

La Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón ha aprobado esta semana la concesión de 30.000 euros a favor de las cinco cofradías que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca), para favorecer la actividad del sector y fomentar el consumo de pescado fresco.

El vicepresidente y responsable de área de Pesca, Andrés Martínez, ha destacado que Castellón es una tierra profundamente "vinculada al mar y a la tradición pesquera" y que apoyar al pescador es una "actividad esencial" para la economía, el empleo y la identidad de los municipios. Por lo que estas ayudas harán que los profesionales sigan ejerciendo su labor.

"Desde el gobierno provincial debemos proteger e impulsar su actividad porque forma parte de nuestra historia», indicó el vicepresidente. "Es un oficio que debe permanecer y llegar a las futuras generaciones, porque para muchas familias, es su forma de vida", aseguraba.