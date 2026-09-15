La Diputación de Castellón lanza un bono que duplicará el gasto en comercios de los 135 municipios

La Diputación de Castellón destinará dos millones de euros a un nuevo Bono de Comercio con el objetivo de incentivar las compras en establecimientos locales y apoyar a autónomos y pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, que llegará a los 135 municipios de la provincia, permitirá generar hasta cuatro millones de euros en consumo.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha presentado este martes el programa, que se basa en un sistema de aportación por el que cada euro financiado por la institución provincial se convertirá en dos euros de consumo. De este modo, un bono de 20 euros permitirá realizar compras por valor de 40 euros. "El Bono del Comercio es también una apuesta para mantener vivos nuestros municipios", ha señalado Barrachina.

Los ayuntamientos decidirán cómo aplicar el bono

El programa será gestionado por los propios ayuntamientos, que podrán adaptar la campaña a las características y necesidades de cada municipio.

Los consistorios podrán decidir qué comercios y actividades participan, el importe de los bonos y el sistema de gestión. También tendrán la posibilidad de establecer que los bonos puedan utilizarse en municipios próximos cuando sea necesario para cubrir determinados servicios.

La distribución de los fondos será diferente en función del tamaño de las localidades. Los municipios de menos de 20.000 habitantes recibirán una cantidad calculada según criterios de población, mientras que los que superen esa cifra dispondrán de una asignación de 50.000 euros.

Las cuantías definitivas se conocerán con la aprobación de las bases del programa.

74.000 euros adicionales para municipios afectados por los incendios

La Diputación ha previsto además una partida extraordinaria de 74.000 euros para 18 municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por los incendios registrados durante el verano.

Estos fondos adicionales estarán destinados a reforzar el impacto de la campaña en localidades cuyos comercios y actividades económicas se vieron afectados por los incendios, los confinamientos o los desalojos.

"Hablamos de más recursos para los municipios afectados por los incendios. Porque comprar en el comercio de proximidad no es solo comprar, es asegurar mantener persianas abiertas, mantener la ocupación, dar vida y ayudar a que los pueblos tengan cada día más futuro", ha destacado la presidenta.

La institución provincial ha señalado que esta medida permitirá incrementar los recursos destinados a estos municipios respecto a la distribución ordinaria.

Los municipios tendrán hasta junio de 2027

Los ayuntamientos recibirán de forma anticipada el 85 % de la cantidad asignada y dispondrán hasta el 30 de junio de 2027 para distribuir los bonos y desarrollar sus respectivas campañas.

El programa será compatible, además, con otras campañas de apoyo al comercio que los municipios ya tengan en funcionamiento.

Las bases del Bono de Comercio está previsto que se sometan a la aprobación del Pleno de la Diputación el próximo martes. Una vez aprobadas, los ayuntamientos podrán iniciar el procedimiento para solicitar las ayudas.

Ejemplos de las cantidades previstas

Durante la presentación, Barrachina ha puesto como ejemplo las cantidades que podrían corresponder a algunos de los municipios más pequeños.

Vilafamés recibiría alrededor de 15.000 euros, que permitirían generar unos 30.000 euros en consumo, mientras que Ayódar obtendría aproximadamente 9.000 euros, que se transformarían en unos 18.000 euros en compras.

La presidenta también ha repasado algunas de las actuaciones desarrolladas por la Diputación durante los tres primeros años de legislatura, entre ellas programas relacionados con la seguridad rural, la videovigilancia, la mejora de carreteras y travesías, la conciliación, el taxi rural y las inversiones destinadas al abastecimiento de agua.