Detenida una mujer que habría sustraído 20.000 euros y joyas de una vivienda en Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana (Castellón) a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, después de la desaparición de 20.000 euros en efectivo y varias joyas del interior de una vivienda.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara la sustracción del dinero y de diversas joyas que se encontraban guardadas en una caja fuerte de su domicilio. A partir de la denuncia, los agentes realizaron las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias de los hechos e identificar a la persona presuntamente responsable.

Según la investigación, la detenida habría sido acogida previamente en el domicilio de la víctima y, aprovechando esta circunstancia, habría tenido acceso sin autorización a una llave que permitía abrir la caja fuerte.

Los agentes sostienen que, de este modo, se habrían sustraído 20.000 euros en efectivo, además de varias joyas. Las pesquisas también han permitido determinar que parte de las piezas presuntamente sustraídas habrían sido vendidas posteriormente en establecimientos dedicados a la compraventa de oro de Burriana.

Una vez recopilados los indicios relacionados con el caso, la Guardia Civil procedió a la detención de la mujer, a la que atribuye de forma provisional un delito de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan.