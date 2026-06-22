La Diputación de Castellón impulsa una campaña para promocionar las fiestas y tradiciones como atractivo turístico

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha su campaña de verano con el objetivo de promocionar las fiestas y tradiciones de los municipios de la provincia como uno de sus principales reclamos turísticos. Coincidiendo con el inicio oficial de la estación, la institución ha difundido un vídeo promocional que destaca la riqueza cultural, gastronómica y musical que protagonizará los próximos meses en todo el territorio castellonense.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado que las fiestas populares constituyen una seña de identidad de los municipios y un importante atractivo para visitantes tanto nacionales como internacionales. Además, ha destacado que estas celebraciones permiten dar a conocer la historia, las costumbres y el sentimiento de convivencia que caracterizan a los pueblos de la provincia.

La campaña también pone el foco en las 137 fiestas declaradas de Interés Turístico que alberga Castellón. A través del Patronato Provincial de Turismo, la Diputación mantiene una línea de ayudas dotada con 140.000 euros para apoyar su organización. El vicepresidente y responsable del área turística, Andrés Martínez, ha señalado que estas celebraciones contribuyen a dinamizar el turismo y a promocionar el patrimonio cultural, natural y gastronómico de la provincia.