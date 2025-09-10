La Diputación de Castellón exige al Gobierno medidas urgentes contra el riesgo de inundaciones

La Diputación Provincial de Castellón ha anunciado que exigirá al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la adopción de medidas urgentes para proteger a la población castellonense ante el riesgo creciente de inundaciones en la provincia. Esta petición formal se presentará en el pleno de la institución provincial el próximo martes, 16 de septiembre, mediante una moción que busca acelerar la ejecución de obras y actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por el Gobierno Central.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado la importancia de que el Ministerio para la Transición Ecológica y la CHJ atiendan de inmediato las demandas de la provincia. “Necesitamos que se realicen ya las obras de defensa contra inundaciones contempladas en el plan y que se inicien los estudios para programar el resto de las inversiones necesarias. La seguridad de los castellonenses no puede seguir comprometida por la falta de medidas preventivas”, afirmó.

Castellón cuenta con múltiples zonas con riesgo de inundación, especialmente en áreas cercanas a ríos, barrancos y ramblas, donde las avenidas pueden provocar daños materiales y poner en peligro la vida de sus habitantes. Según la presidenta, las inundaciones constituyen el riesgo natural con mayor impacto en el territorio provincial, tanto en términos de personas afectadas como de daños en infraestructuras y propiedades.

Entre las infraestructuras pendientes, Barrachina destacó la necesidad urgente de actuar en el barranco Juan de Mora / El Torrent para proteger los municipios de Nules, Moncofa y Burriana; así como en el barranc dels Mongells, barranc de Moles y Rambla de Alcalá, que afectan a Alcalà de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis. Además, señaló la importancia de ampliar la capacidad de desagüe del Río Seco de Castellón. Estas obras ya están diseñadas y proyectadas, pero aún no se han ejecutado.

La presidenta recordó que, además de las obras contempladas en el plan, existen otras zonas con riesgo de inundación que aún no cuentan con proyectos ni inversiones previstas, lo que afecta a miles de ciudadanos. “No solo se trata de infraestructuras, sino de proteger vidas y garantizar tranquilidad a quienes habitan en estas zonas vulnerables”, recalcó.

La moción también incluye la solicitud de la instalación inmediata de un sistema de alertas tempranas y un sistema de ayuda a la decisión, que permita anticipar las posibles inundaciones y mejorar la respuesta ante emergencias. “Castellón no pide más que nadie, pero tampoco menos. Defenderemos nuestro territorio con determinación”, aseguró Barrachina.

Por último, la Diputación reclama un mantenimiento adecuado y la limpieza de todos los cauces de ríos y barrancos de la provincia, actualmente “abandonados”, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. La presidenta advirtió que la falta de cuidado en estos cauces agrava las consecuencias de las avenidas y pone en peligro a la ciudadanía.

La propuesta de la Diputación también incluye la solicitud de una reunión con la ministra para la Transición Ecológica para abordar la ejecución inmediata de las inversiones necesarias en la provincia de Castellón.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial muestra su firme compromiso con la protección de los más de 625.000 habitantes de sus 135 municipios, reafirmando que la prioridad es garantizar la seguridad y bienestar de la población ante el peligro de inundaciones.