La Diputación de Castellón destina 2,6 millones al mantenimiento de pistas y caminos hasta 2028

La Diputación de Castellón refuerza el mantenimiento de pistas y caminos municipales con un nuevo contrato de maquinaria para el periodo 2026-2028, dotado con 2,69 millones de euros. El servicio se dirige principalmente a municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque podrá extenderse de forma excepcional a localidades de mayor población que sufran graves daños por fenómenos naturales o humanos.

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Buen Gobierno e Infraestructuras, Héctor Folgado, ha señalado que “con este servicio de maquinaria ponemos a disposición de los municipios un recurso útil para proteger el acceso al patrimonio forestal castellonense y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y mejorar las vías de circulación”. Además, ha destacado que el contrato permite “facilitar el trabajo diario de agricultores, ganaderos y, en definitiva, vecinos del conjunto de municipios de nuestra provincia”.

El contrato se divide en dos lotes: 1,42 millones de euros para la zona norte y 1,26 millones para la zona sur. Las actuaciones incluirán reparaciones puntuales, mantenimiento y conservación de caminos, además de limpieza y desbroce de márgenes y cunetas. Los trabajos se programarán a partir de las solicitudes de los ayuntamientos y atendiendo a criterios objetivos como la población, la superficie municipal o la longitud de los caminos. Folgado ha subrayado que “actuamos allí donde los municipios priorizan y necesitan” y ha defendido que el objetivo es “mejorar las conexiones, conectar el territorio y seguir vertebrando la provincia”.