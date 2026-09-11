La Diputación de Castellón destina 12,1 millones a mejorar instalaciones deportivas

La Diputación Provincial de Castellón ultima la convocatoria del Plan Extraordinario «Més Esport», dotado con 12.110.000 euros, para financiar mejoras y nuevas infraestructuras deportivas en los 135 municipios de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que con este plan la institución «reafirma su compromiso» para que los municipios cuenten con instalaciones «dignas, seguras y modernas». «Invertir en deporte es invertir en las personas, en salud, en bienestar», ha señalado.

La cuantía de las ayudas dependerá de la población. Los municipios de hasta 249 habitantes y las entidades locales menores recibirán 30.000 euros; los de 250 a 499 habitantes, 50.000 euros; los de 500 a 2.999, 100.000 euros; y las localidades de 3.000 habitantes o más dispondrán de 200.000 euros.

El vicepresidente provincial y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que se admitirá «una única solicitud por ayuntamiento y Entidad Local Menor» y que podrán financiarse tanto obras como suministros.

Una vez aprobadas y publicadas las bases, los ayuntamientos tendrán diez días hábiles para presentar sus solicitudes. Folgado ha señalado que la Diputación ya se ha puesto en contacto con los consistorios para que puedan «evaluar sus necesidades a la mayor brevedad» y agilizar la tramitación.

El objetivo del plan es mejorar las instalaciones deportivas de la provincia y adaptarlas a las necesidades de los ayuntamientos, clubes y usuarios.