La Diputación de Castellón colaborará para enviar ayuda a Venezuela y ofrecer apoyo psicológico a la comunidad venezolana

La Diputación de Castellón reforzará su colaboración con la Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas) para contribuir al envío de ayuda humanitaria a Venezuela y prestar apoyo psicológico a la comunidad venezolana residente en la provincia tras los devastadores terremotos registrados en el país.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, se ha reunido este miércoles con representantes de Asovecas, encabezados por su presidente, Luis Méndez, junto al vicepresidente Andrés Martínez y la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà. Durante el encuentro, Barrachina ha trasladado la "máxima predisposición" de la Diputación para colaborar ante la situación de emergencia.

"En estos momentos tan complicados y de extrema emergencia, desde la Diputación de Castellón mostramos nuestro total apoyo a todos los venezolanos y venezolanas, estrechando la colaboración con entidades como Asovecas, para poder ayudar en todo cuanto sea necesario", ha señalado la presidenta.

Entre las medidas previstas, la Diputación, a través del Parque Móvil, colaborará en el transporte del material solidario recogido en la provincia hasta el puerto de Valencia, desde donde será enviado por barco con destino a Venezuela.

Además, la institución provincial, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, ofrecerá atención psicológica a los venezolanos residentes en Castellón que tienen familiares y seres queridos en las zonas afectadas por los terremotos.

Barrachina ha agradecido la solidaridad mostrada por la ciudadanía castellonense y ha destacado la importancia de canalizar la ayuda de manera eficaz. "Vamos a estar más cerca que nunca del pueblo venezolano en cuantas ayudas podamos ofrecer y, ante un escenario de tal magnitud, seguiremos trabajando junto a asociaciones como Asovecas, para poder articular una respuesta rápida y útil ante la situación generada por la catástrofe", ha concluido.