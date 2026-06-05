La Diputación Castellón activa un dispositivo de hasta 232 efectivos para afrontar las emergencias del verano

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha puesto en marcha el dispositivo especial de verano para hacer frente a las emergencias durante la época de mayor riesgo de incendios forestales. El operativo contará diariamente con hasta 232 efectivos entre medios propios de la Diputación de Castellón y recursos de la Generalitat Valenciana asignados al departamento provincial.

Del total de efectivos disponibles, 103 pertenecen al Consorcio Provincial de Bomberos, incluyendo personal de los parques profesionales y voluntarios, las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF), la Unidad de Maquinaria y Logística (UML) y operadores del Centro Provincial de Coordinación. A ellos se suman 117 efectivos de las Unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat y 12 profesionales vinculados a los medios aéreos destinados a la provincia.

En cuanto a recursos materiales, el dispositivo dispondrá de 41 camiones autobomba, cinco camiones nodriza con una capacidad conjunta de suministro inmediato de 120.000 litros de agua y cinco medios aéreos de extinción asignados a Castellón, entre ellos dos helicópteros y tres aviones, uno de ellos anfibio.

Refuerzo de los rescates en costa e interior

El operativo también contempla una amplia cobertura para rescates acuáticos. El Consorcio cuenta con tres embarcaciones de rescate ubicadas en los puertos de Benicarló, Oropesa del Mar y Burriana, además de tres motos de agua distribuidas en los parques de Benicarló, Oropesa y Nules.

A estos recursos se suman otras tres embarcaciones destinadas a intervenciones en ríos, embalses y zonas de aguas interiores.

Nueva carpa de emergencias

Como novedad este año, el diputado responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha anunciado la incorporación de una nueva carpa de emergencias de 40 metros cuadrados dentro del dispositivo logístico de apoyo al Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Según ha explicado, esta infraestructura servirá como apoyo a la Unidad Móvil de Coordinación y permitirá disponer de un espacio específico para reuniones de mando, coordinación operativa e información a los ayuntamientos afectados por una emergencia.

Simulacro para mejorar la coordinación

Antes del inicio de la campaña estival, la Sección Forestal del Consorcio ha realizado un ejercicio táctico de coordinación de mandos centrado en la gestión de incendios forestales.

El simulacro ha recreado un incendio con afección a una zona de interfaz urbano-forestal y ha permitido poner a prueba los protocolos de mando, las comunicaciones entre unidades y la coordinación entre el Puesto de Mando Avanzado y los diferentes sectores de intervención.

Llamamiento a la prevención

Junto al despliegue de medios humanos y materiales, la Diputación de Castellón ha iniciado una campaña de concienciación ciudadana bajo el lema 'Cuida’m sempre', con la que pretende reforzar la sensibilización sobre la protección del entorno natural.

David Vicente ha insistido en que "la mejor forma de combatir un incendio es evitar que se inicie" y ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante el verano.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar cualquier tipo de fuego en zonas forestales, no arrojar colillas ni objetos que puedan provocar una ignición y abstenerse de realizar barbacoas, especialmente durante los episodios de riesgo extremo, cuando están totalmente prohibidas.